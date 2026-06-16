【猫猫猫】猫が飼いたすぎる！でも“猫アレルギー”…。画面から溢れ出る猫愛に共感する猫愛好家多数！【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
猫が好きなのに重度の猫アレルギーを持つ猫飼太陽(＠nekokaitaiyou)さん。猫に触ると、身体中に湿疹が出て痒みが止まらなくなり呼吸も荒くなる。それでも、物心ついたときから「無類の猫好き」！友達を選ぶ基準は猫を飼っているかだし、お付き合いをした女性から「私じゃなくて、私の飼っている猫が好きなんでしょ」と言われるほどだ。そんな「猫を飼いたい！」という強い猫愛が一冊にぎゅっと詰め込まれた「描描猫猫 猫アレルギーだけど猫飼いたすぎ物語」を紹介しよう。
狂気にも似た猫への深い愛情が、1コマ1コマからあふれ出る作品「描描猫猫 猫アレルギーだけど猫飼いたすぎ物語」。作者の猫飼太陽さんにペンネームの由来を尋ねると、「昔使っていたペンネームは完全に封印したので、今回の連載用に新たなペンネームを考える必要がありました。そこで『猫、飼いたいよう』という直球の気持ちを込め『猫飼太陽』というペンネームを…って、こんなベタなこと、恥ずかしいので言わせないでください(笑)」とペンネームに秘められた思いを語ってくれた。
また、作品づくりへの思いについては、「僕の『ゆめちゃん』をいかに読者の皆さんにも伝播させるか、 1コマ単位、線単位、点単位に情念を込めて猫きました。(※猫飼さんの猫愛は、『描く』を『猫く』と表記する)漫画を作るというより、1匹の猫を創るような気持ちで臨みました」とコメント。ゆめちゃんへの並々ならぬ愛情が注ぎ込まれた本作は、まさに「ゆめちゃんの魅力」を存分に堪能できる内容となっている。
さらに、同じく猫アレルギーに悩む人へのアドバイスを求めると、「申し訳ありません。アドバイスする立場にないです。 むしろ僕に、アドバイスをください…」と切実な胸の内を明かした。
猫アレルギーに限らず、アレルギーなどの理由で「本当は好きなのに」諦めたり、我慢したりしている人は少なくないだろう。そんな葛藤や情熱を真正面から描く本作は、同じ悩みを抱える人の背中をそっと押してくれるかもしれない。気になった方は、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：猫飼太陽(＠nekokaitaiyou)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。