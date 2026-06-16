明日17日以降、東日本や西日本付近には梅雨前線が停滞し、気圧は低下する日が多いでしょう。頭痛や肩こりなど症状が出やすい方は、体調管理に注意してお過ごしください。東日本・西日本は気圧低下の日が多い体調管理に注意明日17日(水)以降、梅雨前線が本州の南岸付近に停滞するようになり、東日本や西日本では気圧の下降する日が続くでしょう。東京や名古屋、福岡では影響度が「中」の日が多く、頭痛や肩こりなどの症状が出やす