[6.15 W杯G組第1節 イラン2-2ニュージーランド ロサンゼルス]ワールドカップ北中米大会グループGの第1節で、イラン代表がニュージーランド代表と2-2で引き分けた。21日(日本時間22日)に行う第2戦でイランはベルギーと、ニュージーランドはエジプトと対戦する。4大会連続7回目の出場となるイランと、2010年南アフリカ大会以来3度目の出場となるニュージーランドのマッチアップ。ニュージーランドは過去2大会は3分3敗の成績で、