築古賃貸でも整う暮らしのアイデアを発信しているインフルエンサーのsui_cleanさん（@sui_clean）がこのほど、自身のインスタグラムを更新。100円ショップの定番アイテム「ブックエンド」を本来とは違う用途でフル活用する“じゃない使い方”を公開した。【画像】家中どこでも！「ブックエンド」“じゃない使い方”アイデア（詳細）スチール製で「L字型」「磁石がつく」特性を応用した全10個の収納ハックに、フォロワーからは