大人気のボンボンドロップシールに、リラックマが登場。「ごゆるり柄」と「なかよし柄」の2種が2026年6月下旬より発売される。リラックマは着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒に OL のカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお