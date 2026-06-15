エティハド航空は、アブダビ〜カブール線を7月15日から1日2往復に増便する。同路線は3月に週4往復で就航し、5月1日には1日1往復に増便していた。今回が就航後2度目の増便となる。機材はビジネスクラス8席、エコノミークラス150席の計158席を配置した、エアバスA320型機を使用する。所要時間はアブダビ発が3時間、カブール発が3時間20分。カブールはアフガニスタンの首都。世界には600人以上のアフガニスタン人が居住しており、この