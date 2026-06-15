【モデルプレス＝2026/06/15】歌手でタレントの中川翔子が6月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。【写真】双子出産の41歳タレント「真似したい」カツオ＆ニラの“韓国風”おつまみ◆中川翔子、手料理披露中川は「カツオとニラのコチュジャンあえ」と紹介し、手料理の写真を投稿。カツオとニラに調味料がしっかりと絡み、食欲をそそる仕上がりとなっている。「韓国風にこさえました 大ヒット！」と満足そ