〜 2026年6月「為替」に関するアンケート調査 〜加速する円安で政府・日銀は2026年4月30日、11兆円超の為替介入を実施し、1ドル＝156円台まで円高が進んだ。しかし、6月3日には1ドル＝160円台の円安に戻している。東京商工リサーチ（TSR）は6月1日〜8日、円安に関するアンケート調査を実施した。その結果、望ましい為替レートは、平均値「1ドル＝136.8円」、中央値「1ドル＝140.0円」で、現状の「1ドル＝160円前後」とは、約20