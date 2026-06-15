ターボ×5速MT搭載！東京オートサロンは近年、メーカーが送り出す渾身のスポーツモデルの発表の場にもなっています。そういった意味で、2026年1月に開催された「東京オートサロン2026」にて熱い注目を注がれていたのが、ダイハツ「ミライース tuned by D-SPORT Racing（以下DSR）」と名付けられた一台。【画像】超カッコいい！ これが「ミライース”ターボ”」です！（30枚以上）実用的な軽自動車である「ミライース」をベー