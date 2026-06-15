【MLB】Wソックス 6ー4 ドジャース（日本時間15日・シカゴ）苦悩が続いていたベッツが、ようやく“1割台”から抜け出した。ドジャースは14日（日本時間15日）、敵地でホワイトソックスと対戦。試合には敗れたが、4番で起用されたベッツが6月初アーチを放つなど、4打数2安打1打点と気を吐いた。打率はやっと2割台に突入し、安堵するファンが目立った。試合前時点でベッツの打率.196は、主力選手のなかではチーム最低打率。6月に