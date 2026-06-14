「コントも付き合ってくれて、熱湯風呂もやって……」お笑いタレントの有吉弘行が、霜降り明星・粗品の活躍を称賛した――。粗品○「もう立派なダチョウ俱楽部の一員」「活躍してくれてよかった」5月25日、都内で行われた「ダチョウ倶楽部の40周年感謝祭 みんな仲良くくるりんパーティー! 〜来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ〜」。イベントMCを務めた有吉は、同月31日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日