この記事をまとめると ■トルコンやDCTと並ぶ代表的なATの方式のひとつがCVTだ ■CVTにはベルト式やチェーン式やトロイダル式など複数の種類が存在する ■変速機は燃費性能向上を目指していまも進化を続けている 無段階変速機とも称されるCVT いまや自動車の変速機といえばAT（自動変速機）、いわゆる「オートマ」が世のなかの標準になっている。かつては変速時間の短さで、速く走るならMT（マニュアルトランスミッション、手動