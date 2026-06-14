きょう14日からあす15日にかけて、西・東日本は雲が広がりやすく、太平洋側を中心に雨の降る所がある見込みです。北日本では、きょうは東北を中心に晴れ間もありますが、あすはくもりや雨となるでしょう。南西諸島は梅雨前線の影響で雨や雷雨となる見込みです。あすの最高気温は、東日本ではきょうと比べてかなり低くなる所もあり、東京では8℃低い20℃の予想です。寒暖差にお気をつけください。梅雨前線は週中頃から北上し、本州