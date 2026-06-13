「不運だったけれど、不幸だったとは思わない」【写真】バースデーパーティーでたかの友梨を祝った“豪華”有名人そう言うと、目の前の女帝は微笑んだ。たかの友梨─。週刊女性読者であれば、その名を知らない人はいないだろう。日本にエステティックを普及させた実業家・たかの友梨エステティックサロン「たかの友梨ビューティクリニック」を設立し、日本にエステティックを普及させた先駆者。実業家として富と名声を得た彼女