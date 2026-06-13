香川県庁 香川県、香川県観光協会、高松空港が、瀬戸内を感じるイベント「静かな海と穏やかな時間、香川の週末」を2026年7月4日と5日、MARK IS みなとみらい（横浜市）で開催します。 香川県の魅力を発信する特設ブースを設け、オリーブオイルや「うどん県×ヤドン」コラボ商品などを限定販売します。瀬戸内を感じる体験ブースでは、庵治石を加工してマニキュアで自由で彩色するマグネット作りが体験でき