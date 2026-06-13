韓国のガールズグループ・LE SSERAFIMのメンバーとして活躍する、SAKURAこと宮脇咲良（28）。6月10日までに更新した自身のインスタグラムで“超ミニ”ホットパンツ姿を披露し、ファンから驚きの声が巻き起こった。

宮脇がキャプションに添えたのは、「ICONIC BY MISTAKE」というコメントのみ。LE SSERAFIMといえば、ILLIT、KATSEYEとの3グループコラボによるデジタルシングル『ICONIC BY MISTAKE』を12日にリリースしている。3組ともBTSなどのグローバルアーティストを多数輩出するHYBE MUSIC GROUPレーベルの所属とあって、今回のコラボは世界的に話題となっているようだ。

10日には、リリースに先んじて同曲のMVが解禁。注目度の高さを表すように再生回数は瞬く間に数字を伸ばし、12日時点で1100万超を記録している。MVはカーチェイスに始まり、墓地、歯科医院、ステージなど次々に舞台を変え、最後は周囲を炎に囲まれたメンバーが焼きマシュマロを楽しむ──という独特な世界観が展開した。

じつは宮脇がインスタで披露したのは、MVで着用していた衣装。上半身は口元まで襟の立ったレザージャケットで、宮脇の小顔ぶりが映えるコーディネートになっている。対する下半身のホットパンツも同じ黒いレザー素材ということもあってジャケットの一部のように見え、タイツを履いているものの薄手なので肌がほぼ透けている状態。

同投稿のコメント欄には多言語でさまざまな反応が寄せられており、

《上と下の露出の差に驚いた》

《めっちゃカッコいい》

《どんなコンセプトも似合うとは。。すごい素敵すぎます》

《本当に何を着てもかわいい》

《かっこよくて色気もあって大好き》

などと、いつもの宮脇とは違うスタイルに驚きと絶賛の声が相次いでいた。

「最近の韓流アイドルは、露出が過激化している印象が否めません。6月3日にはTWICEのモモさんが自身のインスタを更新し、アンバサダーを務める人気ファッションブランド『MIU MIU』のアイテムを身に着けたファッションを披露。トップスの生地は前掛けのように胸元だけになっていて、両脇は2本のストラップで繋げられていました。“ほぼ裸”の状態とあって、コメント欄には《さすがにきわどくて心配になる》などといった声が寄せられたほどです。

また、5月14日には『IVE』のメンバーのチャン・ウォニョンさんがMIU MIUのイベントに参加。パンツの一部をあえて見せるように穿く、いわゆる“サギングファッション”を披露しました」（スポーツ紙記者）

なんとも刺激的な衣装でMVに降臨した宮脇。パフォーマンスのみならず、そのスタイルを維持するための努力も並大抵のものではないだろう。