中学生を指導…元ヤクルトの新田玄気氏が重視する「ロングティー」打撃で飛距離を伸ばすには、ロングティーで体を目いっぱい使ってスイングするのも1つの方法である。元ヤクルト捕手の新田玄気氏は現在、損害保険や生命保険の代理店業務などを行う「ミヤシタ」に勤務する傍ら、中学硬式野球の指導も行っている。現役時代に強打の捕手として鳴らした新田氏は、選手が遠くへ飛ばせるようになる練習に力を入れている。「野球はもち