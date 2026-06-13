【アイアンビーク ジャパンカップ 2026 (VZシャーシ)】 6月13日ごろ 発売 価格：1,540円 タミヤは、ミニ四駆「アイアンビーク ジャパンカップ 2026 (VZシャーシ)」を6月13日ごろに発売する。価格は1,540円。 ミニ四駆限定販売商品として、ジャパンカップ2026の開催を記念する「アイアンビーク」のスペシャルモデルが登場。ノーズからコク