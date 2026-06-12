きょう（金）は西日本を中心に晴れるところが多い見込みです。一方、北日本や東日本では、上空の寒気の影響で大気不安定となり、局地的に激しい雨や雷雨となるおそれがあります。積乱雲が急発達すると雷雨や竜巻などの突風、ひょうが発生する可能性が高いです。急な雷雨の際は、建物の中など安全な場所へ避難してください。中国、近畿地方の一部地域にも雨雲のかかるところがありますが、四国や九州では広く晴れる見込みです。また