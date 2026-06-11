全国各地でクマの出没が止まりません。きのうは、日本三景のひとつで京都の観光名所である天橋立に、クマが現れました。【写真を見る】「日本三景」京都・天橋立にクマ出没カメラが捉えたクマ…山形では旬のサクランボに被害「日本三景」天橋立にクマ出没海を泳ぐ姿も…現場は一時騒然きのう、日本有数の観光地に現れたクマ。現場は一時騒然としました。映像が撮影されたのは、日本三景のひとつ、京都の天橋立です。警察への通