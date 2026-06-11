うその決算書を金融機関に提出し、およそ5億円をだまし取ったとして金沢市にあった物流会社「アペックス」の元社長ら2人が詐欺などの罪に問われている裁判。11日、会社の総務部長だった男の審理が金沢地裁で開かれ、男は起訴内容を認めました。詐欺などの罪に問われているのは、2023年に資金繰りの悪化で経営破綻した金沢市の物流会社「アペックス」の60歳の元総務部長の男性被告です。被告は2022年6月ごろ、既に起訴されている元