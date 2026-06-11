元ボクシング世界王者のタレント、ガッツ石松さんが亡くなったことが11日、分かった。76歳だった。本人の公式SNSが発表した。スポーツでの勝利や喜びを表現する際に使用される「ガッツポーズ」はガッツ石松さんが広めたのは有名な話。喜ぶポーズは昔から万国共通で、日本ではボウリング雑誌「週刊ガッツボール」がボウリングでストライクを取った時のポーズをガッツポーズとしたのが、最初とされている。しかし、広めたのはガッツ