LIL LEAGUEが、7月29日にリリースする自身初の映像商品『LIL LEAGUE LIVE TOUR 2026 “Wonder Island”』のジャケット写真を公開した。企画から脚本までメンバーが完全プロデュースした＜LIL LEAGUE LIVE TOUR 2026 Wonder Island＞は、「色のない大きな島に上陸した冒険家が、島の謎を解いていく」というストーリー仕立ての構成になっているという。通常盤のジャケット写真は、ライブパフォーマンス中の臨場感あふれるメンバ