LIL LEAGUEが、7月29日にリリースする自身初の映像商品『LIL LEAGUE LIVE TOUR 2026 “Wonder Island”』のジャケット写真を公開した。

企画から脚本までメンバーが完全プロデュースした＜LIL LEAGUE LIVE TOUR 2026 Wonder Island＞は、「色のない大きな島に上陸した冒険家が、島の謎を解いていく」というストーリー仕立ての構成になっているという。

通常盤のジャケット写真は、ライブパフォーマンス中の臨場感あふれるメンバーのソロカットで構成。一方で受注生産限定盤のジャケット写真は、島に上陸した冒険家たちの後ろ姿が収められており、始まりを感じさせる劇中のショットが使用されている。

通常盤

受注生産限定盤

受注生産限定盤には、ライブ写真や限定インタビューが掲載された60Pのパンフレットの他、手書きメッセージカードが封入されている。受注期間は6月16日23時59分までとなっているので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️LIL LEAGUE feat. NEX & AA OF BUS 「LOCA」

2026年5月29日（金）リリース

配信：https://lilleague.lnk.to/loca

○LIVE Blu-ray『LIL LEAGUE LIVE TOUR 2026 “Wonder Island”』

2026年7月29日（水）リリース

https://lilleague.jp/news/detail.php?id=1133583 初回限定盤 通常盤

◾️6thシングル「タイトル未定」

2026年8月26日（水）リリース

https://lilleague.jp/news/detail.php?id=1133582