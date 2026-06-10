YouTubeチャンネル「ぴょろ先生のプログラミング教室」が、「プログラミング的思考って何？プログラミングを学ぶ意味とは？【保護者向け】」と題した動画を公開した。動画では、近年注目される「プログラミング的思考」の定義と、学校教育でプログラミングを学ぶ真の目的について詳しく解説している。 動画の冒頭でぴょろ先生は、プログラミング的思考を「物事の目的を的確に捉えて、自分が想像した通りの結果にたどり着くため