ロイヤルホールディングス（東京都世田谷区）が展開する天丼チェーン「てんや」が、初登場となる「冷や汁」にうどんを合わせた新商品「てんや流 冷や汁うどん」「鰹（カツオ）の冷やしそば」を6月11日から期間限定で販売します。さらに、夏の定番メニュー「たれづけ大江戸天丼」も販売開始。また、一部グランドメニューおよび商品価格の改定も実施します。【画像】「鰹のたたき天ぷら」もおいしそう！丼からはみ出てる！ボリ