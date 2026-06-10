梅雨前線の南下により、10日の大分県内は天気が回復して梅雨の中休みとなる見込みで、日田市では真夏日となりそうです。 【写真を見る】梅雨の中休み最高気温30度以上の真夏日予想も大分 梅雨前線が沖縄付近まで南下し、北からの高気圧に覆われるため、県内は天気が回復する見通しです。 各地で晴れ間が広がって、梅雨の中休みとなり、最高気温は大分市と中津市で28度、日田市では30度まで上がって真夏日となる予想です。