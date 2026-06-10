ドジャース打線が7回に猛攻【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間10日・ピッツバーグ）大雨をきっかけに、投手戦が一方的な展開へと変わった。ドジャースは9日（日本時間10日）、敵地でパイレーツと対戦。同点で迎えた7回、一挙10点をあげて勝ち越した。ファンは「急にお祭りやん」「まさかだね」と急展開に驚きを隠せなかったようだ。6回、同点に追いついたドジャース打線が、7回にパイレーツ救援陣を攻略した。ラッシン