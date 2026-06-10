気象庁が発表した天気図によりますと、台湾の西側の海上で“台風のたまご”とも呼ばれる「熱帯低気圧」が発生しました。この熱帯低気圧が停滞する梅雨前線を刺激し、沖縄では11日にかけて警報級の大雨となるおそれがあります。 【写真を見る】“台風のたまご”熱帯低気圧が発生梅雨前線を刺激…今後の天気は？【雨風シミュレーション】 10日午前6時の予報では、台湾の西側の海上で、中心気圧1004ヘクトパスカルの熱帯低