三井不動産と三井住友銀行は、共同で推進している「博多新三井ビル建替計画」において、「博多コネクティッドボーナス」および「グリーンボーナス」の認定を福岡市で初めて同時に取得した。外観完成予想パース同計画は、福岡市が推進する「博多コネクティッド」や「都心の森1万本プロジェクト」「Fukuoka Art Next」などの取り組みを実施し、博多駅周辺地区の魅力向上と国際競争力の強化を目指す。外観には、博多駅に面するバル