ネーションズリーグ第1週で生まれた珍光景バレーボールの女子ネーションズリーグ（VNL）第1週カナダ大会が7日（日本時間8日）まで行われ、世界ランク5位の日本は開幕4連勝でカナダ大会を終えた。白熱の試合が続く中、コート内外では「タトゥー？」の勘違いや、監督の行動など思わぬ珍光景が生まれ、国内外のファンから驚きと笑いの声が上がっている。全勝の裏側でネットを沸かせた名珍場面を振り返る。◇ ◇ ◇○全員がセッター