6月9日は「ロックの日」です。北島町では警察などが、自宅や自転車の施錠を呼びかけるキャンペーンを行いました。「空き巣とか自転車盗って、無施錠の被害が多いんです。少しの時間でも鍵かけお願いします」6月9日は、語呂合わせで「ロックの日」です。これにちなんで県警は9日、北島町のショッピングセンターで、「ロック＝施錠」の徹底を呼びかけるキャンペーンを行いました。参加した警察官らは買い物客にチ