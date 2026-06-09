カセットテープ国産化60周年を記念した展示イベント＜カセットの日＞が、7月から8月にかけて東京・渋谷を皮切りに仙台、箱根の3会場で開催される。カセットテープは1962年にオランダのフィリップス社によって規格化され、日本では1966年に製造がスタートした音声の記録・再生アナログメディアだが、2026年は国産化から60周年の節目にあたる記念の年となる。近年のアナログ回帰やレトロカルチャーへの関心の高まりを背景に、カセッ