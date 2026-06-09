セブン‐イレブンは、6月16日「和菓子の日」に向けて、「涼」をテーマに食感にこだわった和菓子を発売する。ぷるぷる&もちもち食感の「ぷるもち水まんじゅう」や、つるんとした食感の「つるりん水ようかん」など、全5品をラインアップした。【「ぷるもち水まんじゅう」など 和菓子全5品の画像はこちら】◆ぷるもち水まんじゅう価格:168円(税込181.44円)発売日:6月9日〜順次販売エリア:東北･北陸･愛知県･岐阜県･三重県･沖縄県を