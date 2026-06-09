6月16日「和菓子の日」に向けて、食感にこだわった全5品の和菓子を販売【セブン‐イレブン】

セブン‐イレブンは、6月16日「和菓子の日」に向けて、「涼」をテーマに食感にこだわった和菓子を発売する。ぷるぷる&もちもち食感の「ぷるもち水まんじゅう」や、つるんとした食感の「つるりん水ようかん」など、全5品をラインアップした。

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◆ぷるもち水まんじゅう

価格:168円(税込181.44円)

発売日:6月9日〜順次

販売エリア:東北･北陸･愛知県･岐阜県･三重県･沖縄県を除く全国

わらび餅とくず粉を使用した、歯切れの良いぷるぷる食感の水まんじゅう。北海道十勝産小豆を使用し、コクのある上品な味わいに仕立てた。ひんやりした見た目と冷たい和菓子ならではのど越しが楽しめる。

◆ぷるもち水まんじゅう 抹茶あん

価格:168円(税込181.44円)

発売日:6月9日〜順次

販売エリア:東北･北陸･愛知県･岐阜県･三重県･関西･沖縄県を除く全国

ぷるぷる&もちもち食感の水まんじゅうシリーズから「抹茶あん」を同時に発売する。風味豊かな抹茶を贅沢に使用した抹茶あんを包み、ほろ苦くさわやかな味わいに仕上げた。芳醇な香りと、まろやかで奥深い風味が楽しめる。

◆つるりん 水ようかん

価格:198円(税込213.84円)

発売中

販売エリア:全国

厳選した寒天と絶妙な水加減によって、なめらかでみずみずしい口どけを実現した。北海道十勝産小豆を皮まで丁寧に使うことで、小豆の風味と旨みを最大限に引き出している。

◆濃厚ミルク寒天

価格:230円(税込248.40円)

発売中

販売エリア:東北･長野県･沖縄県を除く全国

みかんのさわやかな甘みと濃厚な牛乳のコクがとろけ合う、人気の和菓子。柔らかくなめらかな食感のミルク寒天を濃厚かつすっきりとした味わいに仕上げた。

◆白玉あんみつ

価格:360円(税込388.80円)

発売日:6月9日〜順次

販売エリア:東北、九州、沖縄県を除く全国

柔らかく歯切れの良い寒天にもちもちの白玉、なめらかなこしあん、みかん、さくらんぼ、パイン、赤えんどう豆を盛り付けた。さっぱりとしながらも、さまざまな味わいを楽しめる、満足感のある味わい。

【6月16日 和菓子の日とは】

848年、仁明天皇が神前に16個のお菓子や餅などを備え、疾病よけや健康招福を祈願したことにちなみ、全国和菓子協会が1979年に制定した。和菓子を楽しみながら無病息災や福を招く日として、毎年さまざまなイベントやキャンペーンが開催されている。

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