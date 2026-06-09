乃木坂46の元メンバーでタレントの阪口珠美さんが8日、公式X(@tamami_s1110)でFC町田ゼルビアのユニフォーム姿を披露した。阪口さんは同日に放送されたAbemaTV『FC町田ゼルビアをつくろう〜ゼルつく〜』に出演。その告知として「生放送こぼれトークのコーナーに 出演させていただきます」と綴り、町田のユニフォームを着て“Zポーズ”をする写真を掲載した。これにファンから「マジか!!!!!!!モチ観るよー!!!!!!!」「嬉しい!