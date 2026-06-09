【その他の画像・動画等を元記事で観る】 NiziUが、6月6日・7日の2日間にわたり『NiziU Live with U 2026 “NiziU：THE CINEMA”』大阪・京セラドーム大阪公演を実施。来場したオーディエンスを熱狂させた。 ■ドーム公演のテーマは“THE CINEMA” 『NiziU Live with U 2026 “NiziU：THE CINEMA”』は、2022年に行った『NiziU Live with U 2022 “Burn it Up”』以来の東京・大阪でのドーム