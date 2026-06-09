シンガーソングライターとして活動し、“小説を音楽にするユニット”YOASOBIのボーカル・ikuraとしても活躍する幾田りら。そんな彼女の活動に迫ったドキュメンタリー番組【日本テレビ特別番組「ありのままの幾田りら」海外ソロステージへの新たな一歩 -Lilas, From Street to Dreams-】が、2026年6月14日（日）16:25から放送される。2025年12月にリリースした2ndアルバム『Laugh』を携え、神戸・横浜・ソウルの3都市にて全6公演を