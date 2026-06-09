18日に開幕する「全米オープン」（シネコック・ヒルズGC/ニューヨーク州）の最終予選会が、10カ所（米国9、カナダ1）で行われた。【写真】石川遼の独特すぎる練習法“竹ぼうき素振り”ノースカロライナ州のガストンCCで行われた予選会には、石川遼が出場。「68」「67」のトータル5アンダー・18位タイで終え、出場権が得られる5枠（トータル11アンダーまで）に入れなかった。カナダのランブトンG&CCでは中島啓太と金谷拓実が出