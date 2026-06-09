皇室典範改正をめぐって、衆参両院の正副議長によるとりまとめ案が5日に判明した。中でも、焦点となっているのが、皇族数の減少を食い止めるために、旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案だ。だが、民間人として長年生活してきた人々が、ふたたび皇族としての務めを果たすことは、本当に可能なのか。【画像】久邇氏はインタビューで、愛子さまとお話しした日のことも明かしている仮に復帰したとして、気位がもう平民です