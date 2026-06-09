「煙がいっぱい出過ぎて……」お笑いタレントの明石家さんまが、過去に“火事騒ぎ”になってしまった出来事を打ち明けた――。明石家さんま○「わざわざ誰かが通報したらしい」「煙がいっぱい出てるから」6日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00〜23:30)で、焼き魚の話題になり、さんまは、「煙もよく出るし。昔、俺は消防車が来たぐらいやからね」と告白。「脂が乗ってるすごいええサンマ」をもらったため、自宅