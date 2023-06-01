日本時間の2026年6月9日(火)午前2時から開催されているAppleの年次開発者会議「WWDC26」の基調講演で、Appleの画像生成AIが大幅強化されて高品質生成や画像編集が可能になることが発表されました。Apple Events - Special Event Stream - Applehttps://www.apple.com/apple-events/event-stream/WWDC 2026 - June 8 | Apple - YouTubeAppleの画像生成アプリである「Image Playground」がまったく新しいバージョンに生まれ変わりま