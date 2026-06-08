ハリウッドザコシショウがおなじみの開脚ジャンプをガチ披露。「人間ばなれしてる」「芸術」「こんなんあり得るの？」と喝采を浴びた。【映像】脅威の高さ！ザコシの開脚ジャンプの瞬間6日８日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#６が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエテ