九州電力送配電は1000万件を超える個人情報が入った記憶媒体を紛失したと発表しました。大分県内では90万件が対象で、現時点では個人情報の流出は確認されていません。 【写真を見る】九州電力送配電顧客情報入ったSSD紛失大分では90万件分が流出おそれ 九州電力送配電によりますと4月27日、サーバのデータ容量を確保するためシステムのバックアップを実施した際、容量がひっ迫したため一時的に外部記憶媒体「外