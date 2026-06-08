元教員FPの秋山ひろ氏が、YouTubeチャンネル「おかまもch | おかんのお金守るチャンネル」にて「【2026年10月改正】106万円の壁はもう終わってる!?60代が本当に注意すべきは"180万円の壁"【社会保険｜年金の扶養】」と題した動画を公開した。 動画では、実質的に意味を持たなくなった「106万円の壁」の背景と、60代以上が特に注意すべき「180万円の壁」の落とし穴について詳しく解説している。 秋山氏