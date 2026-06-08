東京市場まとめ 1.概況 日経平均は640円安の65,947円と続落して取引を開始しました。先週末の米国市場では、市場予想を上回る雇用統計を受け、FRB（米連邦準備制度理事会）の利下げ期待の後退が意識されたことで、主要3指数が揃って下落しました。また、主要な半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（SOX）が10％超下落したことも嫌気され、日経平均は序盤から下げ幅を拡大する展開となりました。10時31分には、3,