米宇宙開発企業スペースXは6月5日、グーグルとの間でAI計算能力の提供に関する300億ドル規模の大型契約を締結したと発表しました。この契約により、グーグルは今年10月から2029年6月まで、毎月9億2000万ドルのAI計算能力を利用する費用をスペースXに支払うとのことです。紹介によると、これはスペースX傘下のAI子会社xAIが主導する計算能力の取引であり、同社を計算能力インフラの提供企業として育成することを目指しています。xAI