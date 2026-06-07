＜BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ3日目◇6日◇宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース（茨城県）◇決勝＝7464ヤード・パー71＞ツアー通算6勝の48歳が、難コンディションのなかで上位争いを演じている。3日目終了時点でアンダーパーはわずか11人。その一人となった近藤智弘は、9位から出たこの日に4バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「70」をマークし、トータル2アンダー・9位で最終日を迎える。【写真】コレは勲章“