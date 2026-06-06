＜SATANIC CARNIVAL 2026＞初日、SATAN STAGEを幕開けるのはヤバイTシャツ屋さんだ。「さあ、みんな。どんな1日にしたい？ どんなサタニックにしたい？ むちゃくちゃしたいよな!?」というこやまたくや（G, Vo）の煽りでまず投下したのは、「ヤバみ」。もりもりもと（Dr, Cho）の屈強なビートに乗って、ありぼぼ（B, Vo）はメッセ内に躍動的な低音を響かせる。冒頭から大きなコールや手拍子が起こって観客の一体感はばっちりだが、