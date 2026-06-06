2026年もパンク／ラウドロック／ハードコアの祭典＜SATANIC CARNIVAL 2026＞が6月6日・7日に渡って2デイズ開催される。ただし、今回は千葉・幕張メッセ国際展示場9〜11ホールが大規模改修のため、1〜3ホールへと場所を変更。その初日トップバッターを務めたのは、「EVIL STAGE」に立ったカライドスコープだ。10-FEET、G-FREAK FACTORY、ヤバイTシャツ屋さんらが籍を置く「BADASS」に所属し、“京都発ツインボーカルはちゃめちゃロ